Зеленский объявил о планах расширить географию ударов по территории России

«Главная тематика совещания — наши способности для дальнобойных санкций против России. Были и производители оружия, и все, кто отвечает за его применение», — отметил Зеленский.
По словам Зеленского, в ходе встречи были проанализированы эффективность и результаты дальних атак, а также озвучена угроза дальнейших ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. По его словам, на Украине уже наметили план расширения географии использования дальнобойного потенциала.
А ранее западные СМИ отмечали, что прекращение военной поддержки от США может заставить Владимира Зеленского пойти на уступки. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.