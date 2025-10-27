Зеленский объявил о планах расширить географию ударов по территории России

По словам Зеленского, в ходе встречи были проанализированы эффективность и результаты дальних атак, а также озвучена угроза дальнейших ударов по нефтеперерабатывающей отрасли России. По его словам, на Украине уже наметили план расширения географии использования дальнобойного потенциала.