Аэропорт в Финляндии закроют из-за отсутствия российских туристов

Международный аэропорт города Лаппеенранта в Финляндии готовится к временному закрытию. С 30 октября до 31 декабря 2025 года аэродромный диспетчерский пункт будет полностью остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Life.ru

Несмотря на полное приостановление работы, допускается возможность организации разовых рейсов по специальным заявкам. Информация о функционировании аэропорта в 2026 году пока остаётся неопределённой.

Ранее Life.ru рассказывал, что забор на восточной границе Финляндии и России стал новой достопримечательностью у туристов. Фиксируется значительный рост числа происшествий в этом районе, особенно с участием иностранцев.

