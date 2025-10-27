«Все по правилам»: в МИД сделали заявление об испытании «Буревестника»

Россия дала ответ на реплики США, прозвучавшие в стенах ООН, по поводу испытаний новейшей крылатой ракеты «Буревестник». Как сообщает ТАСС, заместитель руководителя российской делегации Константин Воронцов в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи заявил, что все действия Москвы находились в строгом правовом поле.
Высокопоставленный дипломат отреагировал на замечания американской стороны, подчеркнув полную легитимность проведенных тестов.
«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — заявил Воронцов.
Поводом для дипломатической пикировки послужили недавние успешные испытания ракеты с неограниченной дальностью полета. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершающем этапе тестов. По данным, которые приводит агентство, ракета провела в воздухе около 15 часов и преодолела 14 тысяч километров, и это не предел ее возможностей. Более того, в ходе полета «Буревестник» выполнил все заданные маневры, продемонстрировав «высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».