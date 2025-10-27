«Все по правилам»: в МИД сделали заявление об испытании «Буревестника»

Поводом для дипломатической пикировки послужили недавние успешные испытания ракеты с неограниченной дальностью полета. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершающем этапе тестов. По данным, которые приводит агентство, ракета провела в воздухе около 15 часов и преодолела 14 тысяч километров, и это не предел ее возможностей. Более того, в ходе полета «Буревестник» выполнил все заданные маневры, продемонстрировав «высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны».