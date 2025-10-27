Наращивание торговли и производственной кооперации. Беларусь и Индия провели межмидовские консультации

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой раунд консультаций по общеполитическим вопросам между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Республики Индия 27 октября состоялся в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.
Белорусскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, индийскую — заместитель министра иностранных дел Сиби Джордж. Стороны отметили значительную активизацию двусторонних контактов на фоне текущей геополитической турбулентности в мире, что является подтверждением высокого взаимного доверия и поддержки, а также основой для дальнейшей интенсификации и расширения двусторонних связей.
В ходе переговоров обсужден весь спектр вопросов белорусско-индийских отношений, включая развитие политического диалога, наращивание взаимной торговли и производственной кооперации, расширение договорно-правовой базы, двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций, сотрудничество с ЕАЭС, ШОС и БРИКС, содействие установлению прямых двусторонних контактов в гуманитарных областях. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня.
Стороны отметили, что потенциал двустороннего взаимодействия реализуется не в полном объеме и имеется широкий перечень направлений, представляющих взаимный интерес.
Главу индийской делегации также принял министр иностранных дел Максим Рыженков. Собеседники отметили динамичное развитие сотрудничества Беларуси и Индии по наиболее важным направлениям, включая политическое, экономическое и гуманитарное. -0-