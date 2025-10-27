Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наращивание торговли и производственной кооперации. Беларусь и Индия провели межмидовские консультации

Стороны отметили значительную активизацию двусторонних контактов на фоне текущей геополитической турбулентности в мире, что является подтверждением высокого взаимного доверия и поддержки, а также основой для дальнейшей интенсификации и расширения двусторонних связей.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восьмой раунд консультаций по общеполитическим вопросам между министерствами иностранных дел Республики Беларусь и Республики Индия 27 октября состоялся в Минске, сообщает БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.

Белорусскую сторону возглавил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, индийскую — заместитель министра иностранных дел Сиби Джордж. Стороны отметили значительную активизацию двусторонних контактов на фоне текущей геополитической турбулентности в мире, что является подтверждением высокого взаимного доверия и поддержки, а также основой для дальнейшей интенсификации и расширения двусторонних связей.

В ходе переговоров обсужден весь спектр вопросов белорусско-индийских отношений, включая развитие политического диалога, наращивание взаимной торговли и производственной кооперации, расширение договорно-правовой базы, двустороннее взаимодействие в рамках международных организаций, сотрудничество с ЕАЭС, ШОС и БРИКС, содействие установлению прямых двусторонних контактов в гуманитарных областях. Состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и глобальной повестки дня.

Стороны отметили, что потенциал двустороннего взаимодействия реализуется не в полном объеме и имеется широкий перечень направлений, представляющих взаимный интерес.

Главу индийской делегации также принял министр иностранных дел Максим Рыженков. Собеседники отметили динамичное развитие сотрудничества Беларуси и Индии по наиболее важным направлениям, включая политическое, экономическое и гуманитарное. -0-

Узнать больше по теме
ШОС: крупнейшие страны Евразии, объединившиеся против терроризма и сепаратизма
Площадь стран — участников ШОС составляет порядка 34 млн кв. км, это около 60% территории Евразии. При этом живет в этих странах более 3,4 млрд человек, то есть почти половина населения планеты. Что такое ШОС и каковы цели организации — читайте в материале.
Читать дальше