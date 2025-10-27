МИД: испытание «Буревестника» провели согласно международным обязательствам

Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» было проведено в полном соответствии с международными обязательствами РФ. Об этом он заявил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на критику со стороны Соединённых Штатов.
«Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что оно осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — пояснил дипломат.
Напомним, ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник». Ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тысяч километров и выполнила все заданные манёвры.
Американский президент Дональд Трамп отреагировал на вопрос журналистов по поводу успешного испытания «Буревестника». Он заявил, что у берегов РФ якобы находится атомная подводная лодка США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что испытания «Буревестника» не повлияют на отношения с США.