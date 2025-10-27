МИД: испытание «Буревестника» провели согласно международным обязательствам

Заместитель руководителя делегации России Константин Воронцов сообщил, что испытание ракеты «Буревестник» было проведено в полном соответствии с международными обязательствами РФ. Об этом он заявил в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, отвечая на критику со стороны Соединённых Штатов.