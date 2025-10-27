Венгрия не позволила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия подтвердила, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом высказался глава МИД республики Петер Сийярто на заседании венгерского парламента.
«Предметные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до сих пор не начались, потому что Венгрия единственная не поддерживает это решение, если хотите, накладывает вето», — констатировал министр.
Будапешт ранее предупреждал, что будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС до решения вопросов о правах венгерского меньшинства в Закарпатской области.
