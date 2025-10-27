Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия не позволила начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Венгрия подтвердила, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз.

Венгрия подтвердила, что блокирует начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом высказался глава МИД республики Петер Сийярто на заседании венгерского парламента.

«Предметные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до сих пор не начались, потому что Венгрия единственная не поддерживает это решение, если хотите, накладывает вето», — констатировал министр.

Будапешт ранее предупреждал, что будет блокировать процесс вступления Украины в ЕС до решения вопросов о правах венгерского меньшинства в Закарпатской области.

Читайте также: «В Венгрии высказались о проведении саммита США-Россия».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше