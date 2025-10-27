Разведка Норвегии назвала место испытания Россией ракеты «Буревестник»

Новая Земля — это архипелаг, являющийся административным районом Архангельской области. Испытательный комплекс имеет богатую историю, поскольку с 1954 по 1990 год там было проведено более сотни ядерных испытаний. Именно на этом полигоне проводились над знаменитым снарядом «Царь-бомба», известная также как «Кузькина мать», Она достигала мощности около 58 мегатонн. Стоит отметить, что после распада Советского Союза РФ не проводила ядерных испытаний.