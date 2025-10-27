Ричмонд
Сийярто: переговоры о вступлении Украины в ЕС не начались из-за Венгрии

Глава МИД Венгрии указал, что Будапешт наложил вето.

Источник: Аргументы и факты

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз не начались из-за вето Будапешта.

«Предметные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до сих пор не начались, потому что Венгрия единственная не поддерживает это решение, если хотите, накладывает вето», — заявил венгерский министр во время выступления в парламенте.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту удалось временно заблокировать продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС.

Также Орбан отмечал, что у Киева должна быть возможность стать стратегическим партнером Евросоюза, но не членом объединения.

