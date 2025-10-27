Сийярто: переговоры о вступлении Украины в ЕС не начались из-за Венгрии

«Предметные переговоры с Украиной о вступлении в ЕС до сих пор не начались, потому что Венгрия единственная не поддерживает это решение, если хотите, накладывает вето», — заявил венгерский министр во время выступления в парламенте.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешту удалось временно заблокировать продвижение Украины на пути к вступлению в ЕС.
Также Орбан отмечал, что у Киева должна быть возможность стать стратегическим партнером Евросоюза, но не членом объединения.
Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.Читать дальше