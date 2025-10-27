Ричмонд
Депутат Журова отреагировала на план Зеленского по прекращению огня

Если план прекращения огня, предложенный главой Украины Владимиром Зеленским, будет основываться на результатах переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, он может оказаться полезен в урегулировании конфликта. Об этом в понедельник, 27 октября, заявила депутат Государственной думы Светлана Журова.

— В последние дни Зеленский и его европейские партнеры были настроены крайне агрессивно. Только сегодня звучали заявления о возможности уничтожения российской инфраструктуры европейскими силами. И тут же план о прекращении огня — очень непоследовательно, — сообщила она.

Журова сомневается в эффективности плана прекращения огня, предложенного Европой и «коалицией желающих». По ее словам, интересен может быть вариант, основанный на итогах переговоров с Соединенными Штатами, передает Lenta.ru.

Ранее Зеленский заявил, что инициатива Трампа заморозить российско-украинский конфликт — это «неплохой компромисс». Он отметил, что во время встречи с главой Белого дома они обсуждали, «как Украине защититься, как иметь единство и гарантии безопасности от США, что важно в гарантиях безопасности для будущего Украины».

