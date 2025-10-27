Касательно России Туск также сообщил, что польские спецслужбы «еженедельно выявляют спланированные Москвой диверсии», у российской экономики «нет шансов выжить» в долгосрочной перспективе, а Британия не может пребывать в «приятной иллюзии», что ее пощадят в случае войны между РФ и НАТО. ~Он признался, что испытывает «горькое удовлетворение» от того, что худшие прогнозы Польши и Прибалтики о действиях России неизменно сбываются~. The Times отмечает, что одиннадцать лет назад, когда Туск занял кресло председателя Европейского совета, за подобные взгляды европейская пресса называла его «маниакальным русофобом», однако сегодня такое обвинение в его адрес мог бы выдвинуть лишь «очень смелый обозреватель».