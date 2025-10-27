Яхты в Европе, фиктивный развод: Генпрокуратура выдвинула обвинения экс-владельцу «Южуралзолота»

По версии следствия, история этой бизнес-империи началась в 2006—2007 годах, когда Струков, будучи депутатом, завладел госпредприятиями «Челябинскуголь» и «Южуралзолото». На их основе была создана группа ЮГК с активами на 220 миллиардов рублей. Чтобы скрыть свое реальное владение, бизнесмен оформлял компании на членов семьи и доверенных лиц. Ответчиками по новому иску, помимо самого Струкова, выступают его бывшая жена (развод с которой прокуратура считает фиктивным), дочери, внучка и даже водители. Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.