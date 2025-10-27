Яхты в Европе, фиктивный развод: Генпрокуратура выдвинула обвинения экс-владельцу «Южуралзолота»

Генеральная прокуратура выдвинула новые обвинения против бывшего владельца «Южуралзолота» (ЮГК) Константина Струкова. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах Челябинской области, бизнесмена подозревают в выводе за рубеж колоссальной суммы — более 160 миллиардов рублей, полученных от деятельности его российских предприятий.
По данным надзорного ведомства, финансовые потоки направлялись в несколько европейских стран для обеспечения роскошной жизни. «Выручку от деятельности российских предприятий Струков регулярно выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд рублей, за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — цитирует издание своего собеседника.
Эта информация стала частью нового иска, который Генпрокуратура на прошлой неделе подала в Пластский городской суд. На этот раз ведомство требует обратить в доход государства имущество на 1,4 миллиарда рублей и 3,5 миллиарда рублей наличными, которые, по мнению следствия, были получены коррупционным путем. Как уточняет РБК, речь идет о 48 объектах недвижимости и 16 транспортных средствах.
По версии следствия, история этой бизнес-империи началась в 2006—2007 годах, когда Струков, будучи депутатом, завладел госпредприятиями «Челябинскуголь» и «Южуралзолото». На их основе была создана группа ЮГК с активами на 220 миллиардов рублей. Чтобы скрыть свое реальное владение, бизнесмен оформлял компании на членов семьи и доверенных лиц. Ответчиками по новому иску, помимо самого Струкова, выступают его бывшая жена (развод с которой прокуратура считает фиктивным), дочери, внучка и даже водители. Рассмотрение дела назначено на 5 ноября.