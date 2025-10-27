Ричмонд
МИД РФ: Испытание «Буревестника» прошло в соответствии с обязательствами России

Испытание межконтинентальной крылатой ракеты «Буревестник», которое упомянула американская делегация, проходило в полном соответствии с международными обязательствами России. Об этом в понедельник, 27 октября, заявил заместитель главы делегации России Константин Воронцов.

— Что касается упомянутого испытания, то хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами, — подчеркнул дипломат.

Об этом он заявил во время заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в ответ на претензии американской стороны, передает ТАСС.

26 октября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во время визита в США заявил, что делегация России передала американским коллегам информацию о встрече президента страны Владимира Путина с Генеральным штабом и об испытаниях ракеты «Буревестник».

27 октября глава разведки Норвегии, вице-адмирал Нильс Андреас Стенсенес сообщил, что испытания ракеты прошли на архипелаге Новая Земля.

