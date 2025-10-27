«С удовольствием»: Трамп объявил о намерении баллотироваться в 2028 году на третий срок

«Я бы с удовольствием это сделал. У меня лучшие показатели за всю историю», — сказал Трамп.
Президент США также заверил, что «в США есть хорошие люди». На просьбу журналистов назвать конкретные имена, он, указав на госсекретаря Марко Рубио. Трамп также высоко оценил вице-президента Джей Ди Вэнса, назвав его «отличным» и «замечательным», и выразил сомнение в том, что кто-либо решится конкурировать с ними.
Ранее сообщалось, что предупреждение президента России Владимира Путина заставило Трампа пересмотреть позицию по Украине. Опасения перед возможной жёсткой реакцией России, озвученной 23 октября в связи с поставками Украине ракет «Томагавк», привели к отсрочке передачи вооружений Киеву.
