Депутат Рады Горбенко: военная помощь Украине сократилась на 45% в 2025 году

По словам парламентария, поставки вооружений Киеву от западных стран идут «с задержкой или в меньших объемах».

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Руслан Горбенко пожаловался, что поставки вооружений от западных партнеров Киеву в этом году упали на 45%.

«Но в этом году, к сожалению, на 45% военная помощь нашим ребятам как раз снизилась», — сказал он в эфире YouTube-канала «Новости Live».

По словам парламентария, поставки вооружений Украине от западных стран идут «с задержкой или в меньших объемах».

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.