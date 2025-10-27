Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД РФ: испытание «Буревестника» соответствовало международным обязательствам

Россия напомнила США, что испытание новой ракеты «Буревестник» прошло в соответствии с международными обязательствами РФ.

Источник: Комсомольская правда

Испытание ракеты «Буревестник» прошло в соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — отметил он в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин объявил об окончании испытаний новой крылатой ракеты «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что основные тесты уже пройдены, поручив подготовить места для размещения нового вооружения в армии РФ.

«Буревестник» имеет уникальный ядерный двигатель и способен лететь очень далеко, но пока что до 14 тысяч километров.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше