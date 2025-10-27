МИД РФ: испытание «Буревестника» соответствовало международным обязательствам

Испытание ракеты «Буревестник» прошло в соответствии с международными обязательствами России. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«Хотели бы также напомнить делегатам США, что данное испытание осуществлялось в полном соответствии с нашими международными обязательствами», — отметил он в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин объявил об окончании испытаний новой крылатой ракеты «Буревестник». Глава государства подчеркнул, что основные тесты уже пройдены, поручив подготовить места для размещения нового вооружения в армии РФ.
«Буревестник» имеет уникальный ядерный двигатель и способен лететь очень далеко, но пока что до 14 тысяч километров.