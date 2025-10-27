Байден назвал нынешнюю политическую ситуацию в США худшей за 50 лет

Экс-президент США Джо Байден заявил, что страна переживает самый тяжёлый политический кризис за всё время его полувековой карьеры на выборных должностях. Об этом он сказал в воскресенье в Бостоне, где ему вручили премию Института Эдварда Кеннеди за достижения.
«За все 50 лет на выборных должностях это худшее, что я видел», — отметил Байден.
Это стало его первым публичным выступлением после завершения курса лучевой терапии по лечению рака предстательной железы. Полная запись речи пока не опубликована, в соцсетях и на видеохостингах доступны лишь короткие фрагменты.
Байден подчеркнул, что устойчивое демократическое общество в США строится на чётком понимании пределов президентской власти. По его словам, для нормального функционирования демократии необходимы «работающий конгресс, независимая правоохранительная система и свободная пресса».
Несмотря на то, что Соединённые Штаты находятся в бездне, в стране есть те, кто готов противостоять «хулиганам», считает бывший глава Белого дома.
Ранее нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что Байден развязывал вооружённые конфликты из-за собственной глупости.