Байден назвал нынешнюю политическую ситуацию в США худшей за 50 лет

Экс-президент США Джо Байден заявил, что страна переживает самый тяжёлый политический кризис за всё время его полувековой карьеры на выборных должностях. Об этом он сказал в воскресенье в Бостоне, где ему вручили премию Института Эдварда Кеннеди за достижения.