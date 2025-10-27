Угроза на рельсах: в Совбезе обсудили прикрытие стальных артерий

В Совете безопасности России вплотную занялись вопросом защиты железнодорожной инфраструктуры страны. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аппарата Совбеза, межведомственная комиссия по военной безопасности провела специальное заседание, поводом для которого послужил опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
На встрече обсуждались самые острые вопросы, связанные с новыми вызовами для транспортной системы.
«На заседании обсуждались актуальные проблемы в данной сфере, представляющие угрозу военной безопасности Российской Федерации, и пути их решения», — говорится в официальном сообщении ведомства.
Судя по всему, анализ событий в рамках СВО выявил новые риски и уязвимости ключевых транспортных артерий страны. Проведение заседания на столь высоком уровне подчеркивает, что вопрос совершенствования системы «технического прикрытия» железных дорог теперь рассматривается как один из важнейших приоритетов в обеспечении национальной безопасности России.
