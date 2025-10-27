Угроза на рельсах: в Совбезе обсудили прикрытие стальных артерий

Судя по всему, анализ событий в рамках СВО выявил новые риски и уязвимости ключевых транспортных артерий страны. Проведение заседания на столь высоком уровне подчеркивает, что вопрос совершенствования системы «технического прикрытия» железных дорог теперь рассматривается как один из важнейших приоритетов в обеспечении национальной безопасности России.