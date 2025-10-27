Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва открыла границу с Белоруссией для некоторых категорий граждан

МИД Литвы сообщил о порядке транзита российских граждан после планируемого закрытия границы с Белоруссией. Представитель МИД Кристина Беликова подтвердила, что россияне смогут следовать через контрольно-пропускной пункт в деревне Мядининкай по упрощённому транзитному документу.

Источник: Life.ru

«После закрытия границы с Белоруссией граждане России, пользующиеся упрощенным документом о транзите в Калининградскую область и из неё, смогут следовать через КПП, который находится в деревне Мядининкай», — рассказала Беликова.

Литовские власти планируют закрыть границу с Белоруссией на длительный период. Причиной принимаемых мер стали участившиеся случаи проникновения на территорию Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды сигарет. Эти инциденты неоднократно приводили к вынужденному закрытию Вильнюсского международного аэропорта.

Напомним, что Белоруссия охарактеризовал действия литовских властей как недружественные из-за полного закрытия границы. В Государственном таможенном комитете отметили, что окончательное решение будет принято Литвой 29 октября. В белорусском МИД уже вручили ноту протеста Литве.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.