Литва открыла границу с Белоруссией для некоторых категорий граждан

«После закрытия границы с Белоруссией граждане России, пользующиеся упрощенным документом о транзите в Калининградскую область и из неё, смогут следовать через КПП, который находится в деревне Мядининкай», — рассказала Беликова.
Литовские власти планируют закрыть границу с Белоруссией на длительный период. Причиной принимаемых мер стали участившиеся случаи проникновения на территорию Литвы метеорологических зондов, используемых для контрабанды сигарет. Эти инциденты неоднократно приводили к вынужденному закрытию Вильнюсского международного аэропорта.
Напомним, что Белоруссия охарактеризовал действия литовских властей как недружественные из-за полного закрытия границы. В Государственном таможенном комитете отметили, что окончательное решение будет принято Литвой 29 октября. В белорусском МИД уже вручили ноту протеста Литве.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.