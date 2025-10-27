МИД РФ: развитие системы ПРО США грозит началом гонки вооружении космосе

Развитие системы противоракетной обороны (ПРО) США в рамках программы «Золотой купол» грозит началом гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.