МИД РФ: развитие системы ПРО США грозит началом гонки вооружении космосе

Константин Воронцов заявил, что стремление США к размещению оружия в космосе подрывает долгосрочную устойчивость мирной деятельности в сфере.

Источник: Комсомольская правда

Развитие системы противоракетной обороны (ПРО) США в рамках программы «Золотой купол» грозит началом гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.

«Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений», — заявил дипломат в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.

Воронцов подчеркнул, что ряд западных стран открыто демонстрирует курс на размещение оружия в космическом пространстве для обеспечения доминирования за счет ведения боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что американский проект «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность в мире.

