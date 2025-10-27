МИД РФ: развитие системы ПРО США грозит началом гонки вооружении космосе

Развитие системы противоракетной обороны (ПРО) США в рамках программы «Золотой купол» грозит началом гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов.
«Такие действия подвергают серьезным рискам долгосрочную устойчивость мирной космической деятельности, чреваты резкой дестабилизацией обстановки и гонкой вооружений», — заявил дипломат в ходе заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Воронцов подчеркнул, что ряд западных стран открыто демонстрирует курс на размещение оружия в космическом пространстве для обеспечения доминирования за счет ведения боевых действий.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, что американский проект «Золотой купол» подрывает стратегическую стабильность в мире.