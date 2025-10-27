Ричмонд
Конгрессвумен Луна назвала социопатами противников переговоров по Украине

Анна Паулина Луна отметила, что политики ЕС не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна выступила с заявлением, что выступающие против переговоров по Украине политики страдают социопатией. Об этом она написала в соцсетях.

«Я смотрю, как политики в Евросоюзе осуждают мирные переговоры между Россией и Украиной, хотя ни один из них не воюет на передовой. Они призывают к стиранию целых поколений семей. Это социопатия», — говорится в ее публикации.

Как отметила конгрессвумен, политики ЕС не выходят из состояния собственного комфорта, несмотря на гибель людей.

Напомним, ранее Анна Паулина Луна, комментируя критические высказывания по поводу ее контактов с российской стороной, заявила, что считает «полной глупостью» не поддерживать диалог с Москвой.

