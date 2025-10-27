Киев заключил контракт на $1 млрд с оружейным магазином в Аризоне, но ничего не получил

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украинская государственная компания «Прогресс» заключила контракт с фирмой OTL Firearms из Аризоны на сумму $1 млрд и в итоге не получила ни одного боеприпаса. Об этом сообщило издание Financial Times, информирует РИА Новости.
«Секретный контракт был заключен с украинской оружейной компанией на целый арсенал ракет и снарядов», — говорится в материале.
Financial Times указало на множество странностей, связанных с данной сделкой. В частности, у скромного оружейного магазина в одноэтажном здании на юге Аризоны ранее не было опыта с госзаказами. Кроме того, у компании не было даже экспортных лицензий.
Суд обязал OTL вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки. Инцидент назвали «одной из самых странных сделок по закупке оружия в ходе украинского конфликта». Представители украинской компании «Прогресс» со своей стороны отказались комментировать ситуацию.
Financial Times отмечает, что это дело демонстрирует «хаос военных закупок» в Украине. Подчеркивается также, что «это лишь капля в море» среди впустую потраченных сотен миллиардов долларов. -0-