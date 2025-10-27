Парламентское движение столиц стран-партнеров начинает свою работу

27 октября в Московской городской думе состоялась торжественная церемония визирования совместного заявления участников парламентского движения столиц стран БРИКС.
Международная платформа для развития диалога на уровне столичных парламентов стран БРИКС была создана по инициативе председателя столичного парламента Алексея Шапошникова.
— Сегодня исторический день, который знаменует собой результат нашей долгой, кропотливой и, безусловно, плодотворной работы по формированию архитектуры будущего сотрудничества, — отметил Алексей Шапошников.
Он напомнил, что на днях во время визита делегации депутатов Мосгордумы в столицу Китая было подписано Совместное заявление с пекинскими коллегами, а теперь к парламентскому движению столиц стран БРИКС присоединяются дружественные нам столицы Аддис-Абеба, Гавана, Кампала, Минск, Тегеран и Тшване.
— Таким образом, наше движение приобретает по-настоящему глобальный характер, соединяя столицы трех континентов и миллионы их жителей, — подчеркнул Алексей Шапошников, добавив, что в современном полицентричном мире страны БРИКС формируют ядро мирового большинства, за которым будущее глобального развития.
Председатель Исламского городского совета Тегерана Мехди Чамран, подписывая документ, отметил, что опыт Тегерана и Москвы показал, что даже в самых сложных обстоятельствах сотрудничество между городами может обеспечить безопасность, устойчивость и стабильность, проложить путь к развитию.
— Путем обмена этими традициями и опытом мы можем позволить нашим народам лучше жить, повысить уровень благосостояния наших граждан. С созданием этого объединения мы хотим войти в историю развития солидарности и сотрудничества между нашими народами, — сказал он.
Председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран также считает, что это перспективная, конструктивная и направленная на общее развитие городов инициатива.
— Впереди серьезная работа, нам предстоит сделать парламентское движение столиц БРИКС действенной площадкой обмена опытом, совместных инициатив и законопроектов, — заключил Алексей Шапошников.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Сергей Рябков, замминистра иностранных дел Российской Федерации:
— Сегодняшняя церемония открывает новую веху сотрудничества в рамках БРИКС. Убежден, что это движение столиц имеет хорошие перспективы прежде всего с точки зрения обмена опытом законодательного обеспечения решений по комплексному развитию городов наших государств. Нечего и говорить, что каждый столичный город — это сложнейший механизм, который должен работать четко и бесперебойно для обеспечения самых разных потребностей людей.