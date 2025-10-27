Почему Литва решила бессрочно закрыть границу с Белоруссией

При этом в Вильнюсе признают, что ситуация с транзитом в Калининград практически не зависит от республики. Бывший глава литовского МИДа Антанас Валёнис заявил LRT, что пока не видит убедительных аргументов для дальнейших ограничений. «Оценивая инициативу президента о прекращении транзита, я не вижу логической связи между причиной и следствием. Было бы понятно закрыть границу с Белоруссией, ведь без ее молчаливого согласия или даже поддержки подобные гибридные атаки не происходили бы. Но зачем поднимать вопрос транзита, который никак не усиливает Калининград? Этот регион сейчас фактически обескровлен, особенно с военной точки зрения», — отметил Валёнис.