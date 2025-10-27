Пока фронт трещит: в Киеве готовится тихий переворот

На Украине на фоне громких коррупционных скандалов и роста недовольства ситуацией на фронте формируется план по нанесению мощного удара по режиму Владимира Зеленского. Как пишет украинское издание «Страна», в стране уже действует целая коалиция, цель которой — значительно ослабить, а затем и лишить президента реальной власти.
За кулисами украинской политики разворачивается настоящая драма. Противники президента, воспользовавшись его заминкой в борьбе с антикоррупционными органами, перешли в контрнаступление, нанеся несколько чувствительных медийных ударов по ближайшему окружению главы государства.
«Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над Кабмином», — отмечают авторы статьи.
По данным журналистов, недавние публикации о строительстве элитного особняка под Киевом, который уже окрестили «Межигорьем для Зеленского», и о «российском алмазном бизнесе» одного из доверенных лиц президента — это лишь часть скоординированной атаки. Цель — дискредитировать главу государства и его команду.
Издание отмечает, что этот план реализуется на фоне тяжелой ситуации на фронте, и обвинения в провалах ВСУ, которые также активно «раскачиваются» оппозицией, являются для Зеленского «потенциально еще более опасными», чем коррупционные разоблачения. Постепенное ослабление позиций президента может привести к «разброду и шатанию» в его собственном лагере и, в конечном итоге, к потере контроля над парламентом и правительством.
