Пока фронт трещит: в Киеве готовится тихий переворот

Издание отмечает, что этот план реализуется на фоне тяжелой ситуации на фронте, и обвинения в провалах ВСУ, которые также активно «раскачиваются» оппозицией, являются для Зеленского «потенциально еще более опасными», чем коррупционные разоблачения. Постепенное ослабление позиций президента может привести к «разброду и шатанию» в его собственном лагере и, в конечном итоге, к потере контроля над парламентом и правительством.