Нардеп Горбенко: в батальонах ВСУ на 13 командиров приходится один солдат

Неэффективных командиров нужно понижать в звании и сажать в тюрьмы, считает парламентарий.

Источник: Аргументы и факты

В некоторых батальонах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на 13 командиров приходится лишь один пехотинец, что делает их непригодными к участию в боевых действиях, заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко.

«В некоторых батальонах пехоты почти нет: из 120 военных — только 7 пехотинцев, остальные — командиры или связисты», — приводит Telegram-канал украинского издания «Политика страны» слова нардепа.

Горбенко заявил, что небоеспособные бригады нужно распускать, а неэффективных командиров понижать в звании и сажать в тюрьмы.

Ранее Горбенко рассказал, что в Вооруженных силах Украины зарегистрировано свыше ста тысяч эпизодов самовольного оставления мест несения службы.