Ричмонд
+16°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан назвал катастрофической ошибкой отказ ЕС вести переговоры с Россией

БУДАПЕШТ, 27 окт — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с Россией, потому что тогда европейское будущее будут решать другие.

Источник: © РИА Новости

«Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы будут вести переговоры, договорятся и решат будущее Украины, её экономические ресурсы, вопрос безопасности Европы в соглашении с Россией. А мы, европейцы, делаем вид, что нам это нравится, и аплодируем. Но тогда мы не можем реально влиять на своё будущее», — сказал Орбан в интервью порталу М1.

По словам венгерского премьера, Европа находится в той же ситуации, что и «после Второй мировой войны, когда другие страны решали будущее Европы».

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше