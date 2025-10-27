Ричмонд
Бойцы ВСУ сдались, прочитав сброшенные с дронов листовки

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихое в Харьковской области.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихое в Харьковской области. Об успешной операции бойцов 136-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады из группировки войск «Север» сообщило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, атака стала для противника полной неожиданностью. Подразделения группировки «застигли противника врасплох», говорится в заявлении.

Ключевую роль в операции сыграла тактика и применение современных средств поражения. Штурму предшествовала работа с личным составом ВСУ — над населенным пунктом разбрасывали листовки с призывом сдаться. В результате часть украинских военных сложила оружие. Тех же, кто пытался отступать, накрывали ударными беспилотниками, что подтверждается кадрами объективного контроля.

Остатки гарнизона, понеся потери, были выбиты с укрепленных позиций и обратились в бегство. В ведомстве отметили, что российские бойцы, проявив мужество и отвагу, продолжают наносить огневое поражение формированиям ВСУ на Харьковском направлении.