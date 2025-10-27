Бойцы ВСУ сдались, прочитав сброшенные с дронов листовки

Ключевую роль в операции сыграла тактика и применение современных средств поражения. Штурму предшествовала работа с личным составом ВСУ — над населенным пунктом разбрасывали листовки с призывом сдаться. В результате часть украинских военных сложила оружие. Тех же, кто пытался отступать, накрывали ударными беспилотниками, что подтверждается кадрами объективного контроля.