«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за санкций США

В связи с введёнными санкционными ограничениями «Лукойл» заявил о намерении продать свои зарубежные активы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: Life.ru

ПАО «Лукойл» заявляет о намерении реализовать международные активы в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и её дочерних структур. На текущий момент осуществляется рассмотрение поступивших заявок от заинтересованных покупателей.

Ранее руководство «Лукойла» рассматривало возможность смены владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из рассматриваемых вариантов является передача акций другому собственнику с целью смягчения последствий санкций, введённых против компании. Подобная практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал в санкционный список, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

