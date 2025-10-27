«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы из-за санкций США

Ранее руководство «Лукойла» рассматривало возможность смены владельца футбольного клуба «Спартак». Одним из рассматриваемых вариантов является передача акций другому собственнику с целью смягчения последствий санкций, введённых против компании. Подобная практика уже применялась в «ВТБ» и «Динамо». Несмотря на то, что футбольный клуб напрямую не попал в санкционный список, ограничения распространяются на все организации, в которых «Лукойлу» принадлежит более 50% акций.