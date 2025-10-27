Уитакер заявил, что США ожидают отказа Венгрии от нефти и газа из РФ

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США ожидают конца закупок нефти и газа у России со стороны Венгрии, Словакии и Турции, передает Fox News.
«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российские нефть и газ, разработают план и реализуют его, чтобы отказаться от российских нефти и газа», — заявил Мэттью Уитакер.
Он также подчеркнул, что Венгрия в отличие от некоторых других стран ЕС «не строила никаких планов и не предпринимала никаких активных шагов» в этом направлении.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит реализации плана Европарламента о полном запрете на импорт энергоресурсов из РФ в страны ЕС.