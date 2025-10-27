Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уитакер заявил, что США ожидают отказа Венгрии от нефти и газа из РФ

Мэттью Уиттакер отметил, что Венгрия не предпринимала активных шагов по отказу от нефти и газа из РФ.

Источник: Аргументы и факты

Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что США ожидают конца закупок нефти и газа у России со стороны Венгрии, Словакии и Турции, передает Fox News.

«Мы ожидаем, что такие страны, как Венгрия, Турция и Словакия, которые продолжают покупать российские нефть и газ, разработают план и реализуют его, чтобы отказаться от российских нефти и газа», — заявил Мэттью Уитакер.

Он также подчеркнул, что Венгрия в отличие от некоторых других стран ЕС «не строила никаких планов и не предпринимала никаких активных шагов» в этом направлении.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт не допустит реализации плана Европарламента о полном запрете на импорт энергоресурсов из РФ в страны ЕС.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше