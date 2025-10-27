Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Вечер понедельника в Москве вновь оказался неспокойным — силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки беспилотников. Около 22:30 мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к городу были сбиты два БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в заявлении градоначальника.
Эта вечерняя атака произошла на фоне одного из самых массированных налетов на столицу, который был зафиксирован минувшей ночью. Тогда, как ранее сообщал мэр, общее число уничтоженных беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве, достигло тридцати.
Таким образом, попытки ВСУ нанести удар по городу с помощью дронов продолжаются, но все они пресекаются системой ПВО.