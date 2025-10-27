Два беспилотника сбили на подлете к Москве

Эта вечерняя атака произошла на фоне одного из самых массированных налетов на столицу, который был зафиксирован минувшей ночью. Тогда, как ранее сообщал мэр, общее число уничтоженных беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве, достигло тридцати.