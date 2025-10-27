Ричмонд
Орбан сообщил о невозможности исключить российскую нефть с мирового рынка

Глава венгерского правительства раскритиковал отказ ЕС от переговоров с Россией.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер Виктор Орбан не верит в результативность санкционного давления на российские энергоносители. В беседе с телеканалом М1 он отметил, что сырьевые товары от крупнейших добывающих государств невозможно полностью исключить с мирового рынка.

«Можно установить правила против них, санкции действуют и сейчас, но их природа такова, что все они обходятся», — заявил Орбан. Он акцентировал внимание на том, что утверждение Евросоюзом 19-го пакета ограничительных мер говорит о провале предыдущих попыток.

Глава венгерского правительства также подверг критике прекращение контактов ЕС с Россией, назвав это «огромной ошибкой». Он акцентировал право каждого европейского государства независимо выбирать источники энергии и подтвердил, что Венгрия не поддерживает намерение полного отказа от российской нефти и газа.

Орбан считает, что воплощение этих проектов приведет к коллапсу европейской экономики и обнищанию граждан. Позиция Венгрии остается твердой: страна продолжает настаивать на необходимости переговоров с Москвой и защищает свои энергетические интересы в рамках Евросоюза.

Ранее сообщалось, что Орбан на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит санкции США в отношении нефти из РФ.

