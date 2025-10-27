Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Карлсон назвал Путина самым популярным лидером в мире

Американский журналист Такер Карлсон в беседе с телеканалом RTVI US охарактеризовал президента России Владимира Путина как самого популярного политического лидера в мире. По его словам, российский президент пользуется беспрецедентной поддержкой, значительно опережая других руководителей государств.

Источник: Life.ru

«Кстати, он самый популярный лидер в мире, с большим отрывом», — высказался Карлсон.

Он отметил, что во время своих многочисленных поездок по различным регионам, включая Западную Европу, Северную Америку, азиатские и ближневосточные страны, он не встречал людей, которые бы негативно относились к Владимиру Путину.

Карлсон сравнил президента РФ с мировой знаменитостью, а также предположил, что причина популярности Путина заключается в том, что он ставит интересы своей страны выше собственных, в отличие от западных лидеров.

Также Такер Карлсон заявил, что допуск нелегитимного Владимира Зеленского к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине стал серьёзной ошибкой. По его словам, главарь киевского режима, который не был переизбран, не имеет морального права чем-либо управлять. Карлсон также отметил, что этот конфликт потенциально способен стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Поэтому, по его словам, ставки сегодня высоки как никогда.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Такер Карлсон: биография, взгляды и знаменитые интервью американского журналиста
Американский политический обозреватель Такер Карлсон в последние годы приобрел всемирную известность. Добиться славы ему помогла его политическая позиция. Кроме того, журналист брал интервью у Владимира Путина и Павла Дурова, а недавно он пообщался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Читать дальше