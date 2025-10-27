Также Такер Карлсон заявил, что допуск нелегитимного Владимира Зеленского к переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине стал серьёзной ошибкой. По его словам, главарь киевского режима, который не был переизбран, не имеет морального права чем-либо управлять. Карлсон также отметил, что этот конфликт потенциально способен стать причиной Третьей мировой войны и «ядерного уничтожения». Поэтому, по его словам, ставки сегодня высоки как никогда.