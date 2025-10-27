Стармер обсуждал с Трампом дальнобойное оружие для Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом о поставках дальнобойного оружия для Украины. Об этом он заявил в интервью агентству Bloomberg, не уточнив, когда именно состоялся разговор и о каких конкретно системах вооружений шла речь.
«Стармер сообщил, что обсуждал с Трампом предоставление Украине ракет большой дальности», — приводит слова политика издание.
Это заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Wall Street Journal о том, что Вашингтон уже снял ключевые ограничения на использование Киевом некоторых западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Параллельно британский премьер активно подталкивает европейских лидеров ускорить решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, обсуждение которого на последнем саммите ЕС было перенесено на декабрь.
В Москве поставки вооружений считают прямым вовлечением стран НАТО в конфликт и «игрой с огнем». В Кремле неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект, а любые грузы с вооружением станут законной целью для России.