Стармер обсуждал с Трампом дальнобойное оружие для Украины

Это заявление прозвучало на фоне сообщений газеты Wall Street Journal о том, что Вашингтон уже снял ключевые ограничения на использование Киевом некоторых западных дальнобойных ракет для ударов по территории России. Параллельно британский премьер активно подталкивает европейских лидеров ускорить решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине, обсуждение которого на последнем саммите ЕС было перенесено на декабрь.