Силы ПВО сбили два БПЛА, летевших на Москву

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Противовоздушная оборона сбила еще два БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в Max.

«Силами ПВО Минобороны сбиты два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее Собянин сообщил о 30 БПЛА, сбитых с начала суток. Таким образом, общая численность сбитых БПЛА, летевших на Москву, 27 октября достигла 32.-0-

