Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с РФ

«Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы будут вести переговоры, договорятся и решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, вопрос безопасности Европы в соглашении с Россией. А мы, европейцы, делаем вид, что нам это нравится, и аплодируем», — заявил премьер.