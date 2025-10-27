Ричмонд
Орбан назвал катастрофической ошибкой нежелание ЕС вести переговоры с РФ

Премьер-министр Венгрии считает, что европейское будущее будут решать другие.

Источник: Аргументы и факты

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выразил мнение, что нежелание Евросоюза вести переговоры с Россией является катастрофической ошибкой. Об этом он заявил в интервью порталу М1.

«Европа не желает вести переговоры с Россией, что является катастрофической ошибкой. Американцы будут вести переговоры, договорятся и решат будущее Украины, ее экономические ресурсы, вопрос безопасности Европы в соглашении с Россией. А мы, европейцы, делаем вид, что нам это нравится, и аплодируем», — заявил премьер.

Кроме того, Виктор Орбан указал, что европейские страны пребывают в той же ситуации, что и «после Второй мировой войны», когда будущее Европы определяли другие государства.

Напомним, ранее сообщалось, что венгерский премьер-министр на встрече с президентом США Дональдом Трампом обсудит американские санкции в отношении нефти из РФ.

