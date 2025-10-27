Стармер: санкции против России улучшили положение Украины

Стармер особо подчеркнул последовательность санкционного давления, отметив, что Великобритания ввела ограничения против всех крупных нефтяных компаний, после чего администрация президента США Дональда Трампа присоединилась к санкциям против двух ключевых игроков нефтяного рынка, а ЕС обнародовал свой последний пакет ограничений — все эти меры были реализованы в течение нескольких дней.