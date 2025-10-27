Ричмонд
Стармер: санкции против России улучшили положение Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об улучшении позиций Украины на фоне введения новых санкционных мер против российских нефтедобывающих компаний.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил об улучшении позиций Украины на фоне введения новых санкционных мер против российских нефтедобывающих компаний.

Как сообщает агентство Bloomberg, британский лидер оценил скоординированные действия США и Евросоюза как оказавшие значительное воздействие на экономику России.

Стармер особо подчеркнул последовательность санкционного давления, отметив, что Великобритания ввела ограничения против всех крупных нефтяных компаний, после чего администрация президента США Дональда Трампа присоединилась к санкциям против двух ключевых игроков нефтяного рынка, а ЕС обнародовал свой последний пакет ограничений — все эти меры были реализованы в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что Стармер обсуждал с Трампом дальнобойное оружие для Украины.

