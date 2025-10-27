Ричмонд
США отреагировали на слова Мерца о санкциях против немецких дочек «Роснефти»: что ответил Вашингтон

Bloomberg: США намерены освободить от санкций немецкие активы «Роснефти».

Источник: Комсомольская правда

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря об американских санкциях против нефтяных компаний из РФ, напомнил о немецких активах «Роснефти». Дочерние компании, управляемые правительством Германии, могут быть освобождены от ограничений. Американская администрация предложила урегулировать этот вопрос в течение шести месяцев, сообщает Bloomberg.

По данным СМИ, это позволит временно освободить немецкие дочерние компании «Роснефти» от влияния санкций. В материале отмечается, что Вашингтон оповестил Берлин о намерении США предоставить лицензию для Rosneft Deutschland.

Уточняется, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшие дни в Торонто. Германия предоставит США обратную связь, сказано в колонке.

По версии The Hill, санкции Вашингтона поставили под угрозу мирное урегулирование украинского конфликта. По мнению журналистов, такое решение США может препятствовать сделке.

