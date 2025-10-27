«Франция поставляет истребители Украине не для того, чтобы помочь киевскому режиму, а чтобы получить фактический материал, увидеть, как эти самолеты показывают себя в конкретных боевых действиях именно в противостоянии с Россией», — объяснил Попов.
По его словам, Франция, Великобритания и Германия поставляют оружие Украине из-за желания навредить России.
Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах направить Украине ракеты Aster и истребители Mirage, параллельно призвав «усилить давление» на Россию.