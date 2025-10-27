Стармер сделал странное заявление о положении Украины: вопреки логике он решил, что оно улучшилось

Соединенные Штаты на прошлой неделе ввели дополнительные санкции против России. По мнению премьера Британии Кира Стармера, положение Украины в связи с этим якобы «улучшается». Он отметил положительное влияние ограничительных мер, наложенных на энергетический сектор России, цитирует Bloomberg.
По словам Кира Стармера, улучшения для Украины «уже заметны». При этом премьер Британии не уточнил, какие именно произошли изменения.
«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил Кир Стармер.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал ключевые тезисы президента России Владимира Путина относительно новых санкций. Москва подчеркнула, что ограничения не скажутся существенно на состоянии страны. По словам Кирилла Дмитриева, российский лидер четко дал понять, что любые решения РФ принимает самостоятельно, никакое санкционное давление не повлияет на Москву.