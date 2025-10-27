Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер сделал странное заявление о положении Украины: вопреки логике он решил, что оно улучшилось

Кир Стармер заявил об улучшении положения Украины после санкций США.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты на прошлой неделе ввели дополнительные санкции против России. По мнению премьера Британии Кира Стармера, положение Украины в связи с этим якобы «улучшается». Он отметил положительное влияние ограничительных мер, наложенных на энергетический сектор России, цитирует Bloomberg.

По словам Кира Стармера, улучшения для Украины «уже заметны». При этом премьер Британии не уточнил, какие именно произошли изменения.

«Ситуация улучшилась. На прошлой неделе произошли действительно важные события», — заявил Кир Стармер.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев передал ключевые тезисы президента России Владимира Путина относительно новых санкций. Москва подчеркнула, что ограничения не скажутся существенно на состоянии страны. По словам Кирилла Дмитриева, российский лидер четко дал понять, что любые решения РФ принимает самостоятельно, никакое санкционное давление не повлияет на Москву.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше