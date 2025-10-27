Мерц занял предпоследнее место в рейтинге политиков Германии

Падение рейтинга политика связывают с его спорными высказываниямими по миграционной политике. Теперь Мерц занимает лишь девятнадцатую строчку, а уровень его поддержки составляет 35,2%. Наивысший показатель в рейтинге принадлежит министру обороны Борису Писториусу из СДПГ, который набрал 51,2% голосов. За ним следует премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зёдер с результатом 42,1%. Третье место занял премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст из ХДС, которого поддержали 40,8% респондентов. При этом сопредседательница партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель сумела подняться на девятую позицию, заручившись 37,7% симпатий.