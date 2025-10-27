Мерц занял предпоследнее место в рейтинге политиков Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц, представляющий Христианско-демократический союз, оказался в предпоследней позиции в списке двадцати наиболее влиятельных политиков страны. Такие данные были получены в ходе исследования, инициированного изданием Bild и проведенного институтом INSA.
Падение рейтинга политика связывают с его спорными высказываниямими по миграционной политике. Теперь Мерц занимает лишь девятнадцатую строчку, а уровень его поддержки составляет 35,2%. Наивысший показатель в рейтинге принадлежит министру обороны Борису Писториусу из СДПГ, который набрал 51,2% голосов. За ним следует премьер-министр Баварии и глава ХСС Маркус Зёдер с результатом 42,1%. Третье место занял премьер-министр Северного Рейна — Вестфалии Хендрик Вюст из ХДС, которого поддержали 40,8% респондентов. При этом сопредседательница партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель сумела подняться на девятую позицию, заручившись 37,7% симпатий.
В партийном рейтинге продолжает доминировать «Альтернатива для Германии», несмотря на незначительное снижение поддержки до 26%. Блок ХДС/ХСС сохраняет второе место с 24,5%. Социал-демократическая партия набрала 15%, а «Зеленые» и Левая партия получили 11% и 11,5% соответственно. Прочие политические силы не смогли преодолеть пятипроцентный барьер. Опрос был проведен в период с 24 по 27 октября при участии 2004 человек.
Ранее сообщалось, что экономика Германии продолжает затухать без необходимых реформ.
