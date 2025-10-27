В понедельник власти Хорватии и Украины заключили в Киеве документ, определяющий направления будущего сотрудничества в оборонной сфере. Как сообщило министерство обороны Хорватии, глава ведомства Иван Анушич в ходе рабочего визита на Украину совместно с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подписал письмо о намерениях по организации совместного производства продукции оборонного назначения.
Согласно тексту документа, обе стороны выражают готовность к углублению сотрудничества в области оборонного производства с организацией совместного выпуска материальных средств обороны на территориях обеих стран. Особо отмечается, что продукция, которая будет производиться на хорватских предприятиях, предназначена для последующих поставок на Украину.
Подписанты также договорились о совместном поиске источников финансирования через европейские программы развития оборонно-промышленного комплекса EDIP и SAFE. В документе особо подчёркивается, что настоящее письмо о намерениях, состоящее из восьми пунктов, не является юридически обязывающим соглашением.
Ранее сообщалось, что Мерц занял предпоследнее место в рейтинге политиков Германии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.