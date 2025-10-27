Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хорватия и Украина договорились о совместном оборонном производстве

В понедельник власти Хорватии и Украины заключили в Киеве документ, определяющий направления будущего сотрудничества в оборонной сфере.

В понедельник власти Хорватии и Украины заключили в Киеве документ, определяющий направления будущего сотрудничества в оборонной сфере. Как сообщило министерство обороны Хорватии, глава ведомства Иван Анушич в ходе рабочего визита на Украину совместно с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем подписал письмо о намерениях по организации совместного производства продукции оборонного назначения.

Согласно тексту документа, обе стороны выражают готовность к углублению сотрудничества в области оборонного производства с организацией совместного выпуска материальных средств обороны на территориях обеих стран. Особо отмечается, что продукция, которая будет производиться на хорватских предприятиях, предназначена для последующих поставок на Украину.

Документ уточняет, что Хорватия также планирует закупать совместно произведенную оборонную продукцию для собственных нужд. После завершения боевых действий на Украине предусматриваются поставки такой продукции для других государств-членов ЕС и НАТО по взаимной договорённости сторон.

Подписанты также договорились о совместном поиске источников финансирования через европейские программы развития оборонно-промышленного комплекса EDIP и SAFE. В документе особо подчёркивается, что настоящее письмо о намерениях, состоящее из восьми пунктов, не является юридически обязывающим соглашением.

Ранее сообщалось, что Мерц занял предпоследнее место в рейтинге политиков Германии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше