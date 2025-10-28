На Украине на фоне скандалов назревает план по ослаблению режима Зеленского

Ранее Зеленский провел совещание с высшим военным командованием. В ходе встречи обсуждались возможности расширения географии ударов по территории России с применением дальнобойного вооружения. По словам экс-комика, в ходе встречи были проанализированы эффективность и результаты дальних атак, а также озвучена угроза дальнейших ударов по нефтеперерабатывающей отрасли РФ. По его словам, на Украине уже наметили план расширения географии использования дальнобойного потенциала.