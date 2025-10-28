Ричмонд
Шойгу обвинил Запад в стремлении поделить Россию

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Запад стремится поделить Россию на десятки мелких государственных образований, чтобы эксплуатировать в своих интересах. Об этом говорится в статье секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, опубликованной на сайте aif.ru.

Источник: РИА "Новости"

«Их цель — десуверенизация нашей страны. Они хотят поделить нашу Родину на десятки мелких государственных образований, чтобы затем подчинить своей воле, эксплуатировать, использовать в своих корыстных интересах. Коллективный Запад не понимает природы российских межнациональных отношений, духовной, нравственной силы, единства многонационального народа России, позволяющего нам уверенно противостоять разрушительным геополитическим технологиям. Именно в единении мы имеем возможность для свободного полноценного национального развития», — отметил он.

По словам Шойгу, сегодня на Россию и на все ее общество оказывается агрессивное внешнее давление. «Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ. Наши недруги ошибочно решили, что многонациональность России — это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Он также подчеркнул, что в современном мире Россия является образцом национальной политики, а ее модель межнациональных отношений является примером для других государств. «Это не американский “плавильный котел”, который уничтожает уникальность народов, это и не империя, несущая “цивилизацию”, какой, например, мнила себя Великобритания, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным», — указал Шойгу.

