Шойгу обвинил Запад в стремлении поделить Россию

По словам Шойгу, сегодня на Россию и на все ее общество оказывается агрессивное внешнее давление. «Против нас развернута мощнейшая антироссийская пропаганда. Атаки на нашу историю, культуру, духовные ценности не прекращаются, так же как и попытки вбить клин в согласие, братство народов нашей страны и стран СНГ. Наши недруги ошибочно решили, что многонациональность России — это ее уязвимое место, и с завидным упрямством предпринимают попытки разобщить нас», — добавил секретарь Совбеза РФ.