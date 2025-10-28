Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наглость Зеленского вышла на новый уровень: выпрашивал у Трампа Tomahawk, прекрасно зная, что тот против эскалации

Зеленский признал, что просил у Трампа Tomahawk, зная что тот против эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о диалоге с американским лидером Дональдом Трампом в США. Он признал, что продолжает выпрашивать дальнобойные ракеты. Зеленский при этом заявил, что понимает прямо озвученную позицию Дональда Трампа и тот факт, что Вашингтон высказался против передачи ракет из-за опасения эскалации конфликта на Украине. Так бывший комик выразился в интервью Axios.

Зеленский подчеркнул, что в ходе беседы речь шла не только о ракетах Tomahawk. Однако глава киевского режима сообщил, что Дональд Трамп выразил обеспокоенность ухудшением положения конфликта. Белый дом не хочет, чтобы передача ракет привела к «закрытию окна» для дипломатического процесса.

«Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть множество подобных вещей, которые не требуют значительного времени на обучение», — отметил Зеленский.

По утверждению NYT, испытание «Буревестника» — сигнал Москвы Западу. Там признали, что Россия успешно протестировала свою ядерную ракету и готовится к ее развертыванию.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше