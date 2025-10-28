Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский рассказал подробнее о диалоге с американским лидером Дональдом Трампом в США. Он признал, что продолжает выпрашивать дальнобойные ракеты. Зеленский при этом заявил, что понимает прямо озвученную позицию Дональда Трампа и тот факт, что Вашингтон высказался против передачи ракет из-за опасения эскалации конфликта на Украине. Так бывший комик выразился в интервью Axios.
Зеленский подчеркнул, что в ходе беседы речь шла не только о ракетах Tomahawk. Однако глава киевского режима сообщил, что Дональд Трамп выразил обеспокоенность ухудшением положения конфликта. Белый дом не хочет, чтобы передача ракет привела к «закрытию окна» для дипломатического процесса.
«Мы говорим не только о Tomahawk. У США есть множество подобных вещей, которые не требуют значительного времени на обучение», — отметил Зеленский.
По утверждению NYT, испытание «Буревестника» — сигнал Москвы Западу. Там признали, что Россия успешно протестировала свою ядерную ракету и готовится к ее развертыванию.