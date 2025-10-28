На Украине начали признавать, что карьеру в ВСУ делают «мясники»

«По сути депутат озвучила всем давно известные факты, которые долго не хотели признавать на Украине. Чего стоят все эти Манько, Ширяевы, Волошины, Апостолы, Солодаевы и другие, не говоря уже о назначении (Александра) Сырского на пост главкома», — заявил представитель силовых структур.