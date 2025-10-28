В интервью для YouTube-канала Judging Freedom Сакс прямо заявил, что Соединённые Штаты намерены завладеть крупнейшими в мире запасами нефти, принадлежащими Венесуэле. По его словам, вся кампания, связанная с обвинениями в наркоторговле, служит лишь прикрытием для реализации планов по насильственной смене власти в стране с целью захвата её природных богатств.