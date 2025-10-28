Ричмонд
Названа очевидная причина агрессивной политики США в отношении Венесуэлы

По мнению Джеффри Сакса, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета, агрессивная внешняя политика США в отношении Венесуэлы мотивирована отнюдь не борьбой с наркокартелями, как это официально декларируется. Эксперт убеждён, что истинной целью Вашингтона является установление контроля над обширными нефтяными ресурсами Боливарианской республики.

В интервью для YouTube-канала Judging Freedom Сакс прямо заявил, что Соединённые Штаты намерены завладеть крупнейшими в мире запасами нефти, принадлежащими Венесуэле. По его словам, вся кампания, связанная с обвинениями в наркоторговле, служит лишь прикрытием для реализации планов по насильственной смене власти в стране с целью захвата её природных богатств.

Эти оценки перекликаются с неоднократными заявлениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что его страна столкнулась с самой серьёзной угрозой иностранного вторжения за последнее столетие. В качестве обоснования своего военного присутствия Вашингтон выдвигает обвинения в недостаточных усилиях Каракаса по борьбе с наркотрафиком.

Военное присутствие США в Карибском море включает значительные силы: восемь кораблей, атомную подводную лодку и контингент численностью 10 000 военнослужащих. В рамках этой операции в международных водах было уничтожено не менее девяти скоростных катеров, экипажи которых были обвинены в контрабанде наркотиков из Венесуэлы без предоставления каких-либо доказательств.

Ранее сообщалось, что Хорватия и Украина договорились о совместном оборонном производстве.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше