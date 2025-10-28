Минобороны рассказало о применении авиацией ВКС новых тактических приемов в зоне СВО

По информации ведомства, в боевых условиях экипажи вертолетов успешно применяют современные авиационные средства поражения, включая легкую многоцелевую управляемую ракету, противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» и «Хризантема», а также авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба». Использование этого высокоточного оружия позволяет эффективно поражать цели, не входя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны.