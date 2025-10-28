Ричмонд
Минобороны рассказало о применении авиацией ВКС новых тактических приемов в зоне СВО

Армейская авиация Военно-космических сил России в рамках специальной военной операции активно внедряет в практику новые тактические методы и технические новшества. Об этом сообщил начальник данного рода войск Юрий Борисиков, его слова приводит Министерство обороны Российской Федерации.

По информации ведомства, в боевых условиях экипажи вертолетов успешно применяют современные авиационные средства поражения, включая легкую многоцелевую управляемую ракету, противотанковые управляемые ракеты «Вихрь» и «Хризантема», а также авиационные управляемые ракеты класса «воздух-воздух» «Игла-С» и «Верба». Использование этого высокоточного оружия позволяет эффективно поражать цели, не входя в зону действия вражеских систем противовоздушной обороны.

Получаемый в ходе боевых действий практический опыт находит применение не только при выполнении оперативных задач, но и активно интегрируется в учебные программы для подготовки курсантов.

Заявление было приурочено к празднованию Дня армейской авиации, который отмечается в России 28 октября.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сдались, прочитав сброшенные с дронов листовки.

