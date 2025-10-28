Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский не внушаетникакого доверия, в том числе, гражданам своей собственной страны. Коррумпированность руководства киевского режима уже заметна практически каждому. В связи с этим на Украине начали готовить план по ослаблению Зеленского и его окружения, пишет местное издание «Страна».