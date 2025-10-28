Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский не внушаетникакого доверия, в том числе, гражданам своей собственной страны. Коррумпированность руководства киевского режима уже заметна практически каждому. В связи с этим на Украине начали готовить план по ослаблению Зеленского и его окружения, пишет местное издание «Страна».
Как утверждается, цель «антизеленской коалиции» — нанести удар по действующему режиму. Жители недовольны, в том числе, ухудшающимся положением ВСУ, сказано в публикации.
«Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином», — говорится в статье.
На Западе между тем заявили, что Зеленский и лидеры стран НАТО нацелены на продолжение боев с РФ вопреки сложным настроениям в Европе. Они хотят эскалации конфликта.