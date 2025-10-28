Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Украине готовят план по ослаблению режима Зеленского: вот в чем он заключается

«Страна»: на Украине готовят план по ослаблению режима Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский не внушаетникакого доверия, в том числе, гражданам своей собственной страны. Коррумпированность руководства киевского режима уже заметна практически каждому. В связи с этим на Украине начали готовить план по ослаблению Зеленского и его окружения, пишет местное издание «Страна».

Как утверждается, цель «антизеленской коалиции» — нанести удар по действующему режиму. Жители недовольны, в том числе, ухудшающимся положением ВСУ, сказано в публикации.

«Цель “антизеленской коалиции” — ослабление власти Зеленского через лишение его контроля над большинством в Раде, а затем и контроля над кабмином», — говорится в статье.

На Западе между тем заявили, что Зеленский и лидеры стран НАТО нацелены на продолжение боев с РФ вопреки сложным настроениям в Европе. Они хотят эскалации конфликта.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше