Действующий президент Кот-д’Ивуара Уаттара победил на выборах главы государства

83-летний Уаттара, который получил экономическое образование, находится на посту главы государства уже более 14 лет. Впервые он победил на президентских выборах в ноябре 2010 года, которые сопровождались масштабным внутренним вооруженным конфликтом. Принятая на референдуме в 2016 году новая конституция позволила Уаттара участвовать в текущих выборах, так как решением Конституционного совета два его президентских срока при предыдущей конституции не засчитываются.