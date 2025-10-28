Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Действующий президент Кот-д’Ивуара Уаттара победил на выборах главы государства

Уаттара набрал 89,77% голосов, приводит подсчеты избиркома агентство Reuters.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующий президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара победил на состоявшихся 25 октября выборах главы государства и переизбрался на четвертый срок. Об этом сообщил избирком государства, отметив, что второго тура выборов не потребуется.

Уаттара набрал 89,77% голосов, приводит подсчеты избиркома агентство Reuters. Остальные голоса распределились между другими четырьмя участниками выборов. Результаты являются предварительными и еще должны быть утверждены Конституционным советом.

83-летний Уаттара, который получил экономическое образование, находится на посту главы государства уже более 14 лет. Впервые он победил на президентских выборах в ноябре 2010 года, которые сопровождались масштабным внутренним вооруженным конфликтом. Принятая на референдуме в 2016 году новая конституция позволила Уаттара участвовать в текущих выборах, так как решением Конституционного совета два его президентских срока при предыдущей конституции не засчитываются.

Срок президентского мандата — пять лет. Действующая конституция предусматривает ограничение на два срока. -0-