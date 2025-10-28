Дочь в США и доходы в миллионах: Как пенсионерка Роднина готовилась к старости, пока вы работали

Ирине Родниной 76 лет, она уже сама на пенсии. До депутатства она занималась тренерской работой и общественной деятельностью. Параллельно в 2003 и 2004 годах общественница пыталась попасть в Госдуму на выборах и довыборах, однако потерпела неудачу. Лишь в 2007 году — в возрасте 58 лет — её избрали депутатом ГД РФ от Омской области. С тех пор она готовится к старости в стенах законодательного органа беспрерывно, побеждая на каждых выборах.